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Более 9 тысяч оккупантов, 13 ПВО и больше полтысячи дронов. Потери РФ за неделю

Фото: названы потери РФ в Украине за четвертую неделю сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За четвертую неделю сентября ВСУ ликвидировали 9390 российских военных. Также удалось уничтожить 13 ПВО и сбить 558 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"За неделю с 22 по 29 сентября потери противника составили около 9390 человек личного состава", - рассказал он.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

  • 101 танк;
  • 254 боевых бронированных машин;
  • 462 артиллерийские системы;
  • 9 РСЗО;
  • 13 установок ПВО;
  • 472 единицы автотехники;
  • 153 единицы спецтехники.

Кроме того, украинские военные уничтожили по меньшей мере 15 вражеских ракет и 558 беспилотников разных типов.

Потери РФ в Украине

За 28 сентября украинские защитники уничтожили 1170 оккупантов, а также 62 артиллерийские системы и 38 боевых бронированных машин.

Кроме того, с 15 по 22 сентября Россия в Украине потеряла 8620 военных. Также ВСУ удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ. А с 8 по 15 сентября на фронте ликвидированы 8540 захватчиков.

Также за первую неделю сентября ВСУ ликвидировали 8960 оккупантов и "отминусовали" 168 артсистем.

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