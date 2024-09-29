Более 9 тысяч оккупантов, 13 ПВО и больше полтысячи дронов. Потери РФ за неделю

За четвертую неделю сентября ВСУ ликвидировали 9390 российских военных. Также удалось уничтожить 13 ПВО и сбить 558 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.
"За неделю с 22 по 29 сентября потери противника составили около 9390 человек личного состава", - рассказал он.
Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:
Кроме того, украинские военные уничтожили по меньшей мере 15 вражеских ракет и 558 беспилотников разных типов.
За 28 сентября украинские защитники уничтожили 1170 оккупантов, а также 62 артиллерийские системы и 38 боевых бронированных машин.
Кроме того, с 15 по 22 сентября Россия в Украине потеряла 8620 военных. Также ВСУ удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ. А с 8 по 15 сентября на фронте ликвидированы 8540 захватчиков.
Также за первую неделю сентября ВСУ ликвидировали 8960 оккупантов и "отминусовали" 168 артсистем.
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