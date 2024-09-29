Более 9 тысяч оккупантов, 13 ПВО и больше полтысячи дронов. Потери РФ за неделю

Потери РФ в Украине

За 28 сентября украинские защитники уничтожили 1170 оккупантов, а также 62 артиллерийские системы и 38 боевых бронированных машин.

Кроме того, с 15 по 22 сентября Россия в Украине потеряла 8620 военных. Также ВСУ удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ. А с 8 по 15 сентября на фронте ликвидированы 8540 захватчиков.

Также за первую неделю сентября ВСУ ликвидировали 8960 оккупантов и "отминусовали" 168 артсистем.

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