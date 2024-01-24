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Понад 800 окупантів та 61 артилерійська система. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні 24 січня (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 24 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 660 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 61 артсистему, 49 автомобілів та 37 безпілотників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу- близько 378 660 (+840) осіб ліквідовано;
  • танків - 6227 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 11 579 (+31) од.;
  • артилерійських систем - 9008 (+61) од.;
  • РСЗВ - 971 (+1) од.;
  • засоби ППО - 659 (+2) од.;
  • літаків - 331 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6998 (+37) од.;
  • крилатих ракет - 1842 (+22) од.;
  • кораблів/катерів - 23 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12 005 (+49) од.;
  • спеціальної техніки - 1416 (+7) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні сталося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів. Українські захисники продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, позиційні бої продовжувалися

  • на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового;
  • на захід від Авдіївки у районі Північного;
  • на південь від Авдіївки у районі Досвідченого;
  • на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського;
  • в районі самої Авдіївки.

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Війна в Україні