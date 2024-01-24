Понад 800 окупантів та 61 артилерійська система. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 24 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 660 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 61 артсистему, 49 автомобілів та 37 безпілотників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.01.24 орієнтовно склали:
За даними Генштабу ЗСУ, в Україні сталося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів. Українські захисники продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку.
Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, позиційні бої продовжувалися
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