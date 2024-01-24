Более 800 оккупантов и 61 артилерийская система. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 24 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло почти 378 660 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 61 артсистему, 49 автомобилей и 37 беспилотников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.24 ориентировочно составили:
По данным Генштаба ВСУ, в Украине произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов. Украинские защитники продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении.
В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались
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