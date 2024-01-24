Более 800 оккупантов и 61 артилерийская система. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 378 660 (+840) человек ликвидировано;

танков - 6227 (+13) ед;

боевых бронированных машин - 11 579 (+31) ед;

артиллерийских систем - 9008 (+61) ед;

РСЗО - 971 (+1) ед;

средства ПВО - 659 (+2) ед;

самолетов - 331 ед;

вертолетов - 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6998 (+37) ед;

крылатых ракет - 1842 (+22) ед;

кораблей/катеров - 23 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 12 005 (+49) ед;

специальной техники - 1416 (+7) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов. Украинские защитники продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались