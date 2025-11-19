Понад 800 окупантів, багато дронів та техніка: Генштаб оновив втрати ворога за добу
Ворог за добу, станом на 19 листопада, втратив на фронті 850 солдатів. Також ЗСУ "мінуснули" майже 300 безпілотників РФ та багато техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 19 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 161 230 (+850) осіб.
- танків - 11 356 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 23 595 (+1) од.
- артилерійських систем - 34 511 (+12) од.
- РСЗВ - 1 546 (+1) од.
- засоби ППО - 1 247 од.
- літаків - 428 од.
- гелікоптерів - 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 82 086 (+293) од.
- крилаті ракети - 3 940 од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 1 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 67 635 (+56) од.
- спеціальна техніка - 4 001 (+1) од.
Фото: також росіяни втрачають на фронті ББМ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ситуація на фронті
Як повідомлялось, на фронті за добу, станом на вечір 18 листопада, пройшло 150 зіткнень з ворогом. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.
Інтенсивні бої зараз ідуть за Покровськ. Там Міноборони зосередило різні підрозділи - ЗСУ, ССО, ГУР, Нацгвардію і не тільки, щоб побороти ворога, якому частково вдалось інфільтруватись до міста. Росіяни невеликими диверсійними групами проникали у Покровськ.
І хоча ситуація як на напрямку, так і в самому Покровську складна, головнокомандувач армії Олександр Сирський заявляв днями - поки про оточення чи здачу міста ворогові не йдеться.
Слід зазначити, що в Кремлі поставили ціль - захопити Покровськ та Куп'янськ за осінньо-зимовий період, тобто до весни.