Главная » Новости » Война в Украине

Более 800 оккупантов, много дронов и техника: Генштаб обновил потери врага за сутки

Украина, Среда 19 ноября 2025 07:36
Более 800 оккупантов, много дронов и техника: Генштаб обновил потери врага за сутки Фото: россияне на фронте также стремительно теряют артиллерию (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Враг за сутки, по состоянию на 19 ноября, потерял на фронте 850 солдат. Также ВСУ "минуснули" почти 300 беспилотников РФ и много техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 19 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 161 230 (+850) чел.
  • танков - 11 356 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 595 (+1) ед.
  • артиллерийских систем - 34 511 (+12) ед.
  • РСЗО - 1 546 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 247 ед.
  • самолетов - 428 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 82 086 (+293) ед.
  • крылатые ракеты - 3 940 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 67 635 (+56) ед.
  • специальная техника - 4 001 (+1) ед.

Более 800 оккупантов, много дронов и техника: Генштаб обновил потери врага за суткиФото: также россияне теряют на фронте ББМ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

Как сообщалось, на фронте за сутки, по состоянию на вечер 18 ноября, прошло 150 столкновений с врагом. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Константиновском направлениях.

Интенсивные бои сейчас идут за Покровск. Там Минобороны сосредоточило различные подразделения - ВСУ, ССО, ГУР, Нацгвардию и не только, чтобы побороть врага, которому частично удалось проникнуть в город. Россияне небольшими диверсионными группами проникали в Покровск.

И хотя ситуация как на направлении, так и в самом Покровске сложная, главнокомандующий армии Александр Сырский заявлял на днях - пока об окружении или сдаче города врагу речь не идет.

Следует отметить, что в Кремле поставили цель - захватить Покровск и Купянск за осенне-зимний период, то есть до весны.

