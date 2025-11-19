Более 800 оккупантов, много дронов и техника: Генштаб обновил потери врага за сутки
Враг за сутки, по состоянию на 19 ноября, потерял на фронте 850 солдат. Также ВСУ "минуснули" почти 300 беспилотников РФ и много техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 19 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 161 230 (+850) чел.
- танков - 11 356 (+1) ед.
- боевых бронированных машин - 23 595 (+1) ед.
- артиллерийских систем - 34 511 (+12) ед.
- РСЗО - 1 546 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 247 ед.
- самолетов - 428 ед.
- вертолетов - 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 82 086 (+293) ед.
- крылатые ракеты - 3 940 ед.
- корабли/катера - 28 ед.
- подводные лодки - 1 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 67 635 (+56) ед.
- специальная техника - 4 001 (+1) ед.
Фото: также россияне теряют на фронте ББМ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ситуация на фронте
Как сообщалось, на фронте за сутки, по состоянию на вечер 18 ноября, прошло 150 столкновений с врагом. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Константиновском направлениях.
Интенсивные бои сейчас идут за Покровск. Там Минобороны сосредоточило различные подразделения - ВСУ, ССО, ГУР, Нацгвардию и не только, чтобы побороть врага, которому частично удалось проникнуть в город. Россияне небольшими диверсионными группами проникали в Покровск.
И хотя ситуация как на направлении, так и в самом Покровске сложная, главнокомандующий армии Александр Сырский заявлял на днях - пока об окружении или сдаче города врагу речь не идет.
Следует отметить, что в Кремле поставили цель - захватить Покровск и Купянск за осенне-зимний период, то есть до весны.