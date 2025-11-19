Более 800 оккупантов, много дронов и техника: Генштаб обновил потери врага за сутки

Враг за сутки, по состоянию на 19 ноября, потерял на фронте 850 солдат. Также ВСУ "минуснули" почти 300 беспилотников РФ и много техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 19 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Как сообщалось, на фронте за сутки, по состоянию на вечер 18 ноября, прошло 150 столкновений с врагом. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Константиновском направлениях.

Интенсивные бои сейчас идут за Покровск. Там Минобороны сосредоточило различные подразделения - ВСУ, ССО, ГУР, Нацгвардию и не только, чтобы побороть врага, которому частично удалось проникнуть в город. Россияне небольшими диверсионными группами проникали в Покровск.

И хотя ситуация как на направлении, так и в самом Покровске сложная, главнокомандующий армии Александр Сырский заявлял на днях - пока об окружении или сдаче города врагу речь не идет.

Следует отметить, что в Кремле поставили цель - захватить Покровск и Купянск за осенне-зимний период, то есть до весны.