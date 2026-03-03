UA

Понад 80 "Шахедів": як відпрацювала ППО під час нічної атаки РФ

Ілюстративне фото: сили ППО збили 127 російських дронів (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні вночі російські окупанти знову тероризували Україну ударними дронами. Силам ППО вдалося знищити 127 зі 136 запущених безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Понад 700 ракет за три місяці: у Повітряних силах назвали найважчі дні зими

Скільки дронів запустила Росія

За даними військових, атака розпочалася з 18:00 2 березня.

Противник застосував 136 ударних безпілотника різних типів, зокрема:

  • "Шахед";
  • "Гербера";
  • "Італмас";
  • безпілотники інших типів.

Близько 80 із них становили саме "шахеди".

Запуски здійснювалися з районів Курська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Як працювала українська ППО

Повітряний напад відбивали:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, українська ППО збила або подавила 127 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання п’яти ударних дронів у трьох локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА зафіксували ще у трьох місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили військові.


 

Атака 3 березня

У ніч на 3 березня російські окупанти атакували низку регіонів України ударними безпілотниками.

Зокрема, під ударом опинився Харків. У Шевченківському районі міста уламки ворожого дрона пошкодили вікна в багатоквартирних будинках та кілька автомобілів.

В Одеській області внаслідок атаки пошкоджено об’єкти портової та транспортної інфраструктури.

За даними ОВА, постраждали склад сухих вантажів і дорожні контейнери, вибито вікна в адміністративних будівлях. Загорянь не зафіксовано, обійшлося без поранених.

У Дніпропетровській області сили ППО знищили в небі 13 ударних БпЛА. Про руйнування чи постраждалих обласна влада не повідомляла.

Водночас у Полтавській області вранці 3 березня зафіксували падіння уламків ворожих безпілотників. Четверо людей отримали травми середньої тяжкості.

Також пошкоджено навколишні будівлі.

