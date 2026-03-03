Понад 80 "Шахедів": як відпрацювала ППО під час нічної атаки РФ

Скільки дронів запустила Росія

За даними військових, атака розпочалася з 18:00 2 березня.

Противник застосував 136 ударних безпілотника різних типів, зокрема:

"Шахед";

"Гербера";

"Італмас";

безпілотники інших типів.

Близько 80 із них становили саме "шахеди".

Запуски здійснювалися з районів Курська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Як працювала українська ППО

Повітряний напад відбивали:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

підрозділи безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, українська ППО збила або подавила 127 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання п’яти ударних дронів у трьох локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА зафіксували ще у трьох місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили військові.



