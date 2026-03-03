RU

Более 80 "Шахедов": как отработала ПВО во время ночной атаки РФ

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 127 российских дронов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью российские оккупанты снова терроризировали Украину ударными дронами. Силам ПВО удалось уничтожить 127 из 136 запущенных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Более 700 ракет за три месяца: в Воздушных силах назвали самые тяжелые дни зимы

Сколько дронов запустила Россия

По данным военных, атака началась с 18:00 2 марта.

Противник применил 136 ударных беспилотника различных типов, в частности:

  • "Шахед";
  • "Гербера";
  • "Италмас";
  • беспилотники других типов.

Около 80 из них составляли именно "шахэды".

Запуски осуществлялись из районов Курска, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Как работала украинская ПВО

Воздушное нападение отражали:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская ПВО сбила или подавила 127 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание пяти ударных дронов в трех локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БпЛА зафиксировали еще в трех местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили военные.

 

Атака 3 марта

В ночь на 3 марта российские оккупанты атаковали ряд регионов Украины ударными беспилотниками.

В частности, под ударом оказался Харьков. В Шевченковском районе города обломки вражеского дрона повредили окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей.

В Одесской области в результате атаки повреждены объекты портовой и транспортной инфраструктуры.

По данным ОВА, пострадали склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбиты окна в административных зданиях. Возгораний не зафиксировано, обошлось без раненых.

В Днепропетровской области силы ПВО уничтожили в небе 13 ударных БпЛА. О разрушениях или пострадавших областные власти не сообщали.

В то же время в Полтавской области утром 3 марта зафиксировали падение обломков вражеских беспилотников. Четыре человека получили травмы средней тяжести.

Также повреждены окружающие здания.

