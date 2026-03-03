Более 80 "Шахедов": как отработала ПВО во время ночной атаки РФ

Атака 3 марта

В ночь на 3 марта российские оккупанты атаковали ряд регионов Украины ударными беспилотниками.

В частности, под ударом оказался Харьков. В Шевченковском районе города обломки вражеского дрона повредили окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей.

В Одесской области в результате атаки повреждены объекты портовой и транспортной инфраструктуры.

По данным ОВА, пострадали склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбиты окна в административных зданиях. Возгораний не зафиксировано, обошлось без раненых.

В Днепропетровской области силы ПВО уничтожили в небе 13 ударных БпЛА. О разрушениях или пострадавших областные власти не сообщали.

В то же время в Полтавской области утром 3 марта зафиксировали падение обломков вражеских беспилотников. Четыре человека получили травмы средней тяжести.

Также повреждены окружающие здания.