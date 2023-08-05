Понад 80 російських олігархів поставляють продукцію для війни в Україні, - ЗМІ

Щонайменше 82 російські олігархи мають ділові зв'язки з російською армією, або іншим чином сприяють підтримці війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

За словами автора дослідження Катерини Резникової, його метою було з'ясувати, скільки людей зі списку найбагатших громадян Росії Forbes підтримують війну Росії проти України.

Як показало розслідування, російські олігархи роблять свій внесок у війну в Україні різним чином. Хтось виробляє компоненти для бомб, хтось – танки та літаки, а хтось надає різні послуги, серед яких зв'язок та страхування.

"Якщо говорити про статистику, то найбільший внесок робить мільярдер Михайло Шелков. Він є власником компанії "ВСМПО-Авісма". Ця компанія виробляє з'єднання титану. Найбільшими покупцями їх продукції були Boeing і Airbus. Вони постачали титан російської армії для виробництва бронетехніки і літаків". , які зараз воюють в Україні", - йдеться у дослідженні.

На другому місці Юрій Ковальчук. Він уклав страхові контракти з армією у сумі 47 мільярдів рублів. На третьому місці Борис Ротенберг. Його компанія займалася будівництвом об'єктів, транспортуванням та монтажем обладнання.

Проти 80 з 82 олігархів запроваджено ті чи інші санкції. Але, як правило, йдеться про санкції з боку України. Наприклад, у країнах ЄС лише 31 олігарх із цього списку перебуває під економічними обмеженнями.

Санкції проти російських олігархів

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато країн запровадили санкції проти російських олігархів.

Так, у Британії запровадили посилені санкції проти російських олігархів, які тепер дозволять їй конфіскувати яхти та літаки.

Крім того, британський уряд анонсував санкції проти 14 росіян, причетних до незаконної депортації українських дітей.

Також нагадаємо, що проти олігарха Володимира Лісіна запровадили персональні санкції Україна та Австрія. Російський олігарх пройшли санкції США та ЄС.

Крім того, минулого тижня після судового позову британський уряд був змушений виключити російського бізнесмена Олега Тинькова із санкційного чорного списку. Тіньков стверджував, що його включили до списку помилково: він відкрито критикує Путіна і відмовився від російського громадянства.