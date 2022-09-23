Найбагатший росіянин, який уникнув санкцій, постачав сталь для ядерної зброї РФ, - розслідування

Російська компанія "НЛМК", яку контролює найбагатший російський бізнесмен Володимир Лісін, з 2014 року і щонайменше до 2019 року постачала сталь на державні підприємства Росії, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування проекту Радіо Свобода " Схеми ".

При цьому Лісін, на відміну від десятків інших найбагатших російських олігархів, досі не потрапив до санкційних списків США, ЄС та Британії. Не ввела санкцій щодо нього і Україна.

Дані публічних закупівель Росії свідчать, що електротехнічна сталь корпорації Лісіна з 2014 року регулярно постачається на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.

Йдеться про "Російський федеральний ядерний центр - всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики імені академіка Забабахіна".

Були знайдені контракти на постачання електротехнічної сталі у 2017 році. Інститут Забабахіна розробляє та випробовує ядерні і термоядерні боєприпаси.

Також "НЛМК" співпрацював із Федеральним держпідприємством "Виробниче об'єднання "Север". Є контракти на постачання сталі 2014, 2015, 2016, 2017 і 2019 років. Після 2019 року дані про закупівлі "ВО "Север" не оприлюднювали. Основною діяльністю "Севера" є виробництво компонентів ядерних боєприпасів.

Окрім того, концерн Лісіна співпрацював і з іншими підприємствами військового комплексу РФ. "НЛМК" постачав сталь "Науково-виробничому об'єднанню "Електромашина". Воно виготовляє, з-поміж іншого, бойовий модуль "Охотник".

Електротехнічну сталь від "НЛМК" у 2017 році отримав і "Марійський машинобудівний завод". Він працює над розробкою зенітних систем.

У металургійній імперії Лісіна є дочірні компанії в Європі та США. На території Сполучених Штатів працює три компанії, а саме в Індіані та Пенсільванії.