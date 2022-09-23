Найбагатший росіянин, який уникнув санкцій, постачав сталь для ядерної зброї РФ, - розслідування
Російська компанія "НЛМК", яку контролює найбагатший російський бізнесмен Володимир Лісін, з 2014 року і щонайменше до 2019 року постачала сталь на державні підприємства Росії, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування проекту Радіо Свобода "Схеми".
При цьому Лісін, на відміну від десятків інших найбагатших російських олігархів, досі не потрапив до санкційних списків США, ЄС та Британії. Не ввела санкцій щодо нього і Україна.
Дані публічних закупівель Росії свідчать, що електротехнічна сталь корпорації Лісіна з 2014 року регулярно постачається на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.
Йдеться про "Російський федеральний ядерний центр - всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики імені академіка Забабахіна".
Були знайдені контракти на постачання електротехнічної сталі у 2017 році. Інститут Забабахіна розробляє та випробовує ядерні і термоядерні боєприпаси.
Також "НЛМК" співпрацював із Федеральним держпідприємством "Виробниче об'єднання "Север". Є контракти на постачання сталі 2014, 2015, 2016, 2017 і 2019 років. Після 2019 року дані про закупівлі "ВО "Север" не оприлюднювали. Основною діяльністю "Севера" є виробництво компонентів ядерних боєприпасів.
Окрім того, концерн Лісіна співпрацював і з іншими підприємствами військового комплексу РФ. "НЛМК" постачав сталь "Науково-виробничому об'єднанню "Електромашина". Воно виготовляє, з-поміж іншого, бойовий модуль "Охотник".
Електротехнічну сталь від "НЛМК" у 2017 році отримав і "Марійський машинобудівний завод". Він працює над розробкою зенітних систем.
У металургійній імперії Лісіна є дочірні компанії в Європі та США. На території Сполучених Штатів працює три компанії, а саме в Індіані та Пенсільванії.
На початку вересня розслідування проекту "Схеми" виявило, що танкери компанії Лісіна обходять заборону входження в порти ЄС і доставляють нафтопродукти в Європу через ланцюжок перевантажень у морі.
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