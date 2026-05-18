Понад 80% німців серйозно стурбовані станом справ у країні

06:48 18.05.2026 Пн
2 хв
У значної частини жителів Німеччини зростає занепокоєння та невдоволення політикою уряду
aimg Юлія Маловічко
Фото: канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Getty Images)

84% жителів Німечини висловили занепокоєння та невдоволення політикою уряду своєї країни, про що свідчить опитування інституту Insa.

Так, в Німеччині 64% учасників дослідження вважають, що вирішити проблеми в країні не здатна жодна з можливих коаліцій, і лише 11% опитаних висловили "невелике занепокоєння" щодо поточного стану справ.

"42% рівною мірою поклали відповідальність за слабкість уряду на партії коаліції, 37% вважають, що основна вина лежить на ХДС/ХСС, а 14% - на СДПН. Рівно половина респондентів вважає, що всі правлячі сили блокують роботу уряду", - йдеться в повідомленні.

Також з результатів опитування слідує те, що відносна більшість жителів ФРН негативно ставиться до ідеї участі в уряді ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Проти співпраці з АдН висловилися 47%, за - 41% респондентів. Серед виборців ХДС/ХСС співпрацю з АдН відкидають дві третини опитаних.

"Якщо заплановані великі реформи уряду в галузі оподаткування та соціальної політики проваляться, 67% опитаних хотіли б, аби канцлер Фрідріх Мерц залишив свою посаду. Навіть серед виборців ХДС/ХСС у такій ситуації 46% висловилися би за зміну канцлера", - йдеться у матеріалі.

З перелічених в опитуванні Insa можливих кандидатів на посаду канцлера найкращий результат показав міністр оборони Борис Пісторіус: 29% вважають, що він зможе провести реформи краще, ніж Мерц.

При цьому рівно чверть жителів Німеччини дотримуються думки, що краще це зможе зробити голова баварської ХСС Маркус Зедер.

В опитуванні, яке проводилося з 13 до 15 травня, взяв участь 1001 громадянин.

Як відомо, США заявили про вивід своїх військових у свого союзника по НАТО Німеччини, після чого в Європі почали активно обговорювати варіанти захисту від ймовірного нападу агресора ззовні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі доведеться посилювати оборонні спроможності на тлі скорочення присутності США.

