Понад 80 боїв за добу: Генштаб оновив дані щодо ситуації на всіх напрямках

"Оперативна інформація станом на 16:00. Від початку доби на фронті відбулося 83 бойові зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян", - зазначили в Генштабі.

За даними військових, від російських артилерійських обстрілів сьогодні постраждали населені пункти Лугівка, Мар’їне, Велика Писарівка, Соснівка, Високе, Біла Береза, Степок, Петрушівка Сумської області; Архипівка Чернігівської області.

Ворог також завдав авіаційного удару по Михальчиній Слободі на Чернігівщині.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян, ще два боєзіткнення тривають.

Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 149 артилерійських обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

Водночас сьогодні противник сім разів атакував позиції українських військ у районі Вовчанська та в напрямку Амбарного на Південно–Слобожанському напрямку. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки, ще одне боєзіткнення триває.

Агресор 11 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку - поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Серебрянки та в напрямку Дронівки.

На Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили одну спробу противника просунутись поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку українські військові відбили одну атаку противника в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог тричі атакував позиції наших військ у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Мирнограду, Новопідгородного й Софіївки.

Дотепер триває п’ять бойових зіткнень. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Філія, Дачне.

Окупанти чотири рази намагалися прорватися в районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове на Новопавлівському напрямку, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя.

Українські захисники відбили одну атаку загарбників у бік Новопавлівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили одну атаку противника.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в його тилу", - зазначили в штабі.