Более 80 боев за сутки: Генштаб обновил данные по ситуации на всех направлениях

"Оперативная информация по состоянию на 16:00. С начала суток на фронте произошло 83 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян", - отметили в Генштабе.

По данным военных, от российских артиллерийских обстрелов сегодня пострадали населенные пункты Луговка, Марьино, Великая Писаревка, Сосновка, Высокое, Белая Береза, Степок, Петрушевка Сумской области; Архиповка Черниговской области.

Враг также нанес авиационный удар по Михальчиной Слободе на Черниговщине.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак россиян, еще два боестолкновения продолжаются.

Противник нанес 6 авиационных ударов, в целом сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

В то же время сегодня противник семь раз атаковал позиции украинских войск в районе Волчанска и в направлении Амбарного на Южно-Слобожанском направлении. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка и Ольховатка.

На Купянском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах Кондрашовки, Загрызово и в сторону Петропавловки, еще одно боестолкновение продолжается.

Агрессор 11 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении - вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязов, Зеленой Долины, Торского, Серебрянки и в направлении Дроновки.

На Северском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку противника продвинуться вблизи Выемки.

На Краматорском направлении украинские военные отбили одну атаку противника в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг трижды атаковал позиции наших войск в районах Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении произошло 30 боевых столкновений в районах населенных пунктов Мирное, Новоторецкое, Миролюбовка, Малиновка, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка, Дачное и в направлении Мирнограда, Новоподгородного и Софиевки.

До сих пор продолжается пять боевых столкновений. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Филиал, Дачное.

Оккупанты четыре раза пытались прорваться в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Свободное Поле и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово на Новопавловском направлении, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед в районе Новозлатополя.

Украинские защитники отбили одну атаку захватчиков в сторону Новопавловки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили одну атаку противника.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу", - отметили в штабе.