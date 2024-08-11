Понад 8 тисяч окупантів, два вертольоти та літак. Втрати РФ за тиждень

За тиждень, з 4 по 11 серпня, українські військові ліквідували 8010 окупантів. Зокрема, ЗСУ "приземлили" два вертольоти та літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram .

Втрати РФ в Україні

На ранок, 11 серпня, українські військові ліквідували ще 1220 окупантів на добу. Також ЗСУ "приземлили" вертоліт.

Зокрема, на Харківському напрямку загальні втрати за добу склали 116 російських військових. Крім того, знищено та пошкоджено 50 одиниць техніки та озброєння - два танки, 7 артсистем, 11 автомобілів, 9 одиниць спецтехніки та 21 БПЛА.

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