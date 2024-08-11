Понад 8 тисяч окупантів, два вертольоти та літак. Втрати РФ за тиждень
Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень із 4 по 11 серпня (Getty Images)
За тиждень, з 4 по 11 серпня, українські військові ліквідували 8010 окупантів. Зокрема, ЗСУ "приземлили" два вертольоти та літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 04-11.08 орієнтовно склали:
- особового складу 8010 осіб ліквідовано,
- танків - 36 од.,
- бойових броньованих машин - 108 од.,
- артилерійських систем - 387 од.,
- РСЗВ - 5 од.,
- засобів ППО - 8 од,
- літаків - 1 од.,
- вертольотів - 2 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 301,
- крилатих ракет - 11,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 498 од,
- спеціальної техніки - 66.
Втрати РФ в Україні
На ранок, 11 серпня, українські військові ліквідували ще 1220 окупантів на добу. Також ЗСУ "приземлили" вертоліт.
Зокрема, на Харківському напрямку загальні втрати за добу склали 116 російських військових. Крім того, знищено та пошкоджено 50 одиниць техніки та озброєння - два танки, 7 артсистем, 11 автомобілів, 9 одиниць спецтехніки та 21 БПЛА.
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