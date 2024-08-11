Больше 8 тысяч оккупантов, два вертолета и самолет. Потери РФ за неделю
За неделю, с 4 по 11 августа, украинские военные ликвидировали 8010 оккупантов. В частности, ВСУ "приземлили" два вертолета и самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 04-11.08 ориентировочно составили:
- личного состава 8010 человек ликвидировано,
- танков - 36 ед,
- боевых бронированных машин - 108 ед,
- артиллерийских систем - 387 ед,
- РСЗО - 5 ед,
- средств ПВО - 8 ед,
- самолетов - 1 ед,
- вертолетов - 2 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 301,
- крылатых ракет – 11,
- автомобильной техники и автоцистерн - 498 ед,
- специальной техники - 66.
Потери РФ в Украине
На утро, 11 августа, украинские военные ликвидировали еще 1220 оккупантов за сутки. Также ВСУ "приземлили" вертолет.
В частности, на Харьковском направлении общие потери за сутки составили 116 российских военных. Кроме того, уничтожены и повреждены 50 единиц техники и вооружения - два танка, 7 артсистем, 11 автомобилей, 9 единиц спецтехники и 21 БПЛА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.