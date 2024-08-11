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Больше 8 тысяч оккупантов, два вертолета и самолет. Потери РФ за неделю

Украина, Воскресенье 11 августа 2024 14:30
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Больше 8 тысяч оккупантов, два вертолета и самолет. Потери РФ за неделю Фото: стали известны потери России в войне в Украине за неделю с 4 по 11 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 4 по 11 августа, украинские военные ликвидировали 8010 оккупантов. В частности, ВСУ "приземлили" два вертолета и самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 04-11.08 ориентировочно составили:

  • личного состава 8010 человек ликвидировано,
  • танков - 36 ед,
  • боевых бронированных машин - 108 ед,
  • артиллерийских систем - 387 ед,
  • РСЗО - 5 ед,
  • средств ПВО - 8 ед,
  • самолетов - 1 ед,
  • вертолетов - 2 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 301,
  • крылатых ракет – 11,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 498 ед,
  • специальной техники - 66.

Потери РФ в Украине

На утро, 11 августа, украинские военные ликвидировали еще 1220 оккупантов за сутки. Также ВСУ "приземлили" вертолет.

В частности, на Харьковском направлении общие потери за сутки составили 116 российских военных. Кроме того, уничтожены и повреждены 50 единиц техники и вооружения - два танка, 7 артсистем, 11 автомобилей, 9 единиц спецтехники и 21 БПЛА.

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