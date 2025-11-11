Понад 77 тисяч уражень за місяць. Сирський розкрив деталі розвитку безпілотних систем

"Провів чергову робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем у Збройних Силах України. Пріоритетне масштабування підрозділів безпілотних систем дає конкретні результати – кількість знищених противників зростає", - заявив Сирський.

За його словами, у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тисяч цілей противника. Найкращі бойові показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери.

Використання наземних дронів

"Активно нарощуємо наземні роботизовані комплекси. В умовах розширення kill-зон вони стають невід’ємним елементом сучасної технологічної війни. Першочергове завдання застосування НРК - збереження життя особового складу", - додав він.

Головнокомандувач ЗСУ також підкреслив, що логістична роль наземних безпілотних комплексів постійно зростає: у жовтні вони доставили майже 300 тисяч кг провізії.

"Заслухав доповідь розвідки щодо розвитку безпілотних сил противника. Окупанти наслідують наш досвід, зокрема у створенні полків безпілотних систем і дронів-перехоплювачів, і спрямовують на це значні ресурси. Ми маємо постійно вдосконалюватися, щоб зберігати технологічну перевагу", - додав Сирський.

Нові тактики застосування безпілотників

Він також підкреслив, що особлива увага приділяється масштабуванню підрозділів Сил безпілотних систем: збільшенню кількості навчених екіпажів, залученню персоналу та створенню інфраструктури для їх ефективного функціонування.

"У ході наради заслухав доповіді бойових командирів щодо впровадження нових тактик застосування безпілотників і використання систем, більш стійких до ворожої РЕБ та ефективніших у бойовому застосуванні. Усі успішні кейси, що збільшують втрати противника, будуть оперативно масштабовані у Збройних Силах", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Також підвищується ефективність комплексів РЕБ проти ворожих дронів. Триває робота й над якістю і кількістю станцій. У жовтні на фронт поставлено вдвічі більше засобів РЕБ ближньої дії порівняно з вереснем.