Понад 700 виїздів на ліквідацію наслідків ударів РФ здійснили екстрені служби за тиждень
Понад 700 разів від початку тижня рятувальники та поліцейські виїжджали на ліквідацію наслідків російських ударів по Україні. Зокрема, у Комишувасі на Запоріжжі через авіаудар загинули 55 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Минулої ночі екстрені служби працювали у 13 регіонах, куди окупанти спрямували балістичні ракети та дрони.
На Київщині та Полтавщині тривало гасіння пожеж. Загалом за п'ять днів через обстріли пошкоджено 521 житловий будинок, а також заклади освіти, медичні та соціальні установи.
Майже тиждень триває розбір завалів у селищі Комишуваси Запорізької області, де через ворожий авіаудар загинули 55 людей.
Десятки мешканців вважаються зниклими безвісти, безперервно тривають ДНК-експертизи.
Російська атака прийшлася по укриттю, де переховувалися люди.
Через постійну загрозу обстрілів рятувальники та поліцейські змушені періодично зупиняти роботу спецтехніки й кінологів.
Під час виконання завдань загинули співробітники системи МВС - Микола Баланда, Михайло Буженко, Дмитро Бєсєдін, Михайло Романов, Денис Коноваленко та Олексій Сущевський.
Ще двоє поліцейських - Олег Дубецький та Сергій Бережко - загинули внаслідок атаки ворожого дрона.
Усі вони до останнього працювали у прифронтовій Комишувасі - рятували постраждалих, привозили гуманітарну допомогу та допомагали місцевим жителям.
Нагадаємо, що минулої ночі Росія застосувала 36 ракет, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, через що сили ППО змогли знищити лише чотири з них через суттєвий дефіцит перехоплювачів.
Окрім того, 7 листопада ворог масовано атакував приватні підприємства у Кременчуці Полтавської області, внаслідок чого є постраждалі.