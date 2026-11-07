Более 700 выездов на ликвидацию последствий ударов РФ совершили экстренные службы за неделю

Более 700 раз с начала недели спасатели и полицейские уезжали на ликвидацию последствий российских ударов по Украине. В частности, в Камышевасе в Запорожье из-за авиаудара погибли 55 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Минувшей ночью экстренные службы работали в 13 регионах, куда оккупанты направили баллистические ракеты и дроны.

В Киевской и Полтавской области продолжалось тушение пожаров. Всего через пять дней из-за обстрелов поврежден 521 жилой дом, а также учебные заведения, медицинские и социальные учреждения.

Почти неделю продолжается разбор завалов в поселке Камышевасы Запорожской области, где из-за вражеского авиаудара погибли 55 человек.

Десятки жителей считаются пропавшими без вести, непрерывно длятся ДНК-экспертизы.

Российская атака пришлась по укрытию, где скрывались люди.

Из-за постоянной угрозы обстрелов спасатели и полицейские вынуждены периодически останавливать работу спецтехники и кинологов.

Во время выполнения задач погибли сотрудники системы МВД - Николай Баланда, Михаил Буженко, Дмитрий Беседин, Михаил Романов, Денис Коноваленко и Алексей Сущевский.

Еще двое полицейских - Олег Дубецкий и Сергей Бережко - погибли в результате атаки вражеского дрона.

Все они до последнего работали в прифронтовой Камышевахе - спасали пострадавших, привозили гуманитарную помощь и помогали местным жителям.