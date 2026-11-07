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РФ ударила по приватних підприємствах у Кременчуці, є постраждалі

16:00 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
РФ ударила по приватних підприємствах у Кременчуці, є постраждалі Фото: Рятувальники уже працюють на місцях ворожих ударів (Getty Images)
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7 листопада російські загарбники атакували дронами Кременчук у Полтавській області. Під ворожі удари потрапили приватні підприємства.

Про це заявив глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Близько 14:06 Дяківнич підтвердив, що у місті сталося влучання російських дронів по території приватних підприємств.За його словами, це відбулося на двох локаціях.

Внаслідок ворожої атаки почалися пожежі.

"Станом на зараз, відомо про чотирьох травмованих людей. Інформація уточнюється", - наголосив глава ОВА.

Через пів години він уточнив, що постраждало троє чоловіків та одна жінка.

"Їм надали медичну допомогу на місці", - додав Дяківнич.

Атаки РФ на Полтавську область 7 листопада

Близько 12:40 у Градизькій громаді Кременчуцького району російський дрон влучив по території приватного підприємства. Ніхто не постраждав.

"Ще один БпЛА впав на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю та скління вікон приватного будинку. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило", - згодом повідомив глава ОВА.

Близько 15:00 у Семенівській громаді Кременчуцького району ворожий безпілотник упав на відкритій території - зайнялася суха рослинність.

Унаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджень зазнали шість приватних домоволодінь. Зокрема, понівечено покрівлі, вікна та паркани.

За попередніми даними, постраждалих немає - повідомлень про травмованих до екстрених служб не надходило.

До речі, раніше президент Володимир Зеленський розкрив нові подробиці атаки РФ на Україну 7 листопада.

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