Зеленський: ППО знешкодила 4 із 36 ракет, що атакували по балістичній траєкторії

Минулої ночі Росія застосувала 36 ракет, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Сили ППО змогли знищити лише чотири через суттєвий дефіцит перехоплювачів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Атака РФ на Україну 7 листопада

За словами глави держави, сьогодні він провів селектор по наслідках нової ворожої атаки та відновленню після ударів.

"На жаль, зберігається значний дефіцит перехоплювачів для «петріотів», і допомогти його подолати можуть передусім Сполучені Штати. На всіх рівнях шукаємо способи прискорити постачання, донести до Американської сторони необхідні сигнали, щоб дали Україні можливість захищати життя", - наголосив Зеленський.

На переконання президента, ворог посилює атаки на Україну та її інфраструктуру саме зараз, щоб створити додаткові умови для тиску на українську позицію та позицію союзників Києва.

Глава держави також додав, що на місцях влучань балістичних ракет тривають експертизи. За попередніми висновками, для удару по одному з ключових пошкоджених енергетичних об'єктів Росія використала ракети KN-23 північнокорейського виробництва.

Зеленський наголосив: це ще раз доводить необхідність суттєвого посилення міжнародних санкцій проти всіх, хто допомагає агресору та сприяє знищенню людських життів.

Відновлення після атак РФ

За словами президента, на селекторі окремо обговорили проблеми, з якими зіткнувся Київ. Так, Міністерству внутрішніх справ України під керівництвом Івана Вигівського доручено спільно з відповідними структурами та Київською міською військовою адміністрацією розробити запасні маршрути транспортного сполучення та забезпечити додатковий транспорт. Наразі на рівні міста таких резервних рішень фактично немає.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доповів про роботи з відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів і залучені до цього ресурси. Військові поінформували про використання засобів радіоелектронної боротьби, за результатами чого визначили напрямки для розширення їх застосування.

Дипломатія та співпраця з союзниками

Зеленський додав, що також була окрема доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Україна готується до зустрічей у форматі "Групи семи" та буде представлена на них.

Крім того, Київ розраховує на нові внески європейських держав до програми PURL, щодо яких уже є попередні зобов'язання. Також плануються нові пакети енергетичної допомоги та постачання обладнання для української логістики.