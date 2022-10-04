Понад 700 тисяч росіян покинули країну після старту мобілізації, - ЗМІ

За даними співрозмовників видання, з початку мобілізації з Росії поїхало майже 1 млн осіб. Інше джерело повідомило, що Росію покинули 600 000 - 700 000 громадян, де 200 тисяч з них поїхали до Казахстану.

"Одразу після оголошення мобілізації 21 вересня на пропускних пунктах російських кордонів утворилися черги. Найвідоміша - на пропускному пункті Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні, де люди стояли у черзі по 4-5 днів, часто без їжі та води", - йдеться в повідомленні.

Проте зараз пробка на кордоні розсмокталася, машини проїжджають вільно.Також черги утворилися на прикордонних переходах на російсько-казахстанському кордоні.

Глава МВС Казахстану Марат Ахметжанов повідомив, що з 21 вересня в країну в'їхали 200 тисяч громадян Росії. Посол Росії в Гельсінкі Павло Кузнєцов говорив, що після 21 вересня до Фінляндії в'їхали близько 60 000 росіян. Росстат повідомляв, що з початку року з Росії виїхало 419 000 осіб, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.