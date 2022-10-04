Более 700 тысяч россиян покинули страну после старта мобилизации, - СМИ

По данным собеседников издания, с начала мобилизации из России уехало почти 1 млн человек. Другой источник сообщил, что Россию покинули 600 000 - 700 000 граждан, где 200 тысяч из них уехали в Казахстан.

"Сразу после объявления мобилизации 21 сентября на пропускных пунктах российских границ образовались очереди. Самая известная - на пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе, где люди стояли в очереди по 4-5 дней, часто без еды и воды", - говорится в сообщении. .

Однако сейчас пробка на границе рассосалась, машины проезжают свободно. Также очереди образовались на пограничных переходах на российско-казахстанской границе.

Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября в страну въехали 200 тысяч граждан России. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов говорил, что после 21 сентября в Финляндию въехали около 60 тысяч россиян. Росстат сообщал, что с начала года из России уехало 419 000 человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.