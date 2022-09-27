Невдачі на фронті та мобілізація знижують патріотизм росіян, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, Путін має виступити перед обома палатами російського парламенту у п'ятницю, 30 вересня.

"Існує реальна можливість того, що Путін використовує своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії нагадують, що так звані "референдуми", які зараз проводяться на цих територіях, мають завершитися 27 вересня. При цьому російські лідери сподіваються, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйнято як виправдання "спеціальної військової операції" та зміцнить патріотичну підтримку конфлікту.

"Це прагнення, ймовірно, буде підірвано зростаючою внутрішньою поінформованістю про нещодавні невдачі Росії на полі бою і значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.