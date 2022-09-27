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Невдачі на фронті та мобілізація знижують патріотизм росіян, - британська розвідка

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Україна, Вівторок 27 вересня 2022 08:57
Невдачі на фронті та мобілізація знижують патріотизм росіян, - британська розвідка Фото: Путін не зможе підвищити патріотичну підтримку війни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Путін має намір оголосити про приєднання захоплених територій України. Проте військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, Путін має виступити перед обома палатами російського парламенту у п'ятницю, 30 вересня.

"Існує реальна можливість того, що Путін використовує своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії нагадують, що так звані "референдуми", які зараз проводяться на цих територіях, мають завершитися 27 вересня. При цьому російські лідери сподіваються, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйнято як виправдання "спеціальної військової операції" та зміцнить патріотичну підтримку конфлікту.

"Це прагнення, ймовірно, буде підірвано зростаючою внутрішньою поінформованістю про нещодавні невдачі Росії на полі бою і значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія покине мобілізованих на фронт майже без підготовки. При цьому серед новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу.

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