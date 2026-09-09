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Понад 70 тисяч гривень: кому в будівництві платять найбільше та де бракує працівників

08:07 09.09.2026 Ср
3 хв
У яких містах з'явилось найбільше нових вакансій?
aimg Василина Копитко
Які зарплати пропонують у сфері будівництва (фото: Freepik)

У будівельній галузі України зберігається стабільний попит на фахівців, а зарплати за рік зросли на 22%. На окремих вакансіях медіанний дохід уже перевищує 70 тисяч гривень, тоді як роботодавці дедалі гостріше відчувають кадровий дефіцит.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дослідження OLX Робота, яке охоплює дані платформи за липень 2026 року.

Зарплати в будівництві зросли на 22%

За даними OLX Робота, медіанна зарплата у категорії "Будівництво / облицювальні роботи" у липні 2026 року становила 38 125 гривень. Це на 22% більше, ніж торік.

При цьому кількість вакансій по Україні практично не змінилася - лише +1%. Натомість активність кандидатів зросла на 11%, а середня кількість відгуків на одну вакансію збільшилася з 5 до 6.

У компанії пояснюють: роботодавці дедалі активніше конкурують за кваліфікованих працівників саме через дефіцит кадрів.

"Бізнеси дедалі більше конкурують за фахівців, що позначається і на рівні заробітних плат. Водночас кадровий дефіцит у 2026 році поглиблюється через мобілізаційні процеси, міграцію та нестачу кваліфікованих кадрів", - зазначила керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна.

Читайте також: Зарплати зростають, а кандидатів не більшає: де роботодавці не можуть закрити вакансії

Кому платять понад 70 тисяч гривень

Найвищі медіанні зарплати у липні 2026 року зафіксували на таких вакансіях:

  • фасадник - 72 500 грн
  • штукатур - 71 250 грн
  • плиточник - 71 000 грн
  • муляр - 66 500 грн
  • маляр - 65 000 грн
  • будівельник - 55 000 грн
  • монтажник - 47 500 грн
  • електрик - 45 000 грн
  • зварювальник - 42 500 грн
  • різноробочий - 29 000 грн

Для порівняння, загальна медіанна зарплата по Україні, за аналітикою OLX Робота, становить 30 500 гривень.

Де роботодавці найактивніше шукають будівельників

Найбільше зростання кількості вакансій за рік зафіксували у містах сходу та півдня України:

  • Кропивницький: +27%
  • Дніпро: +23%
  • Полтава: +16%
  • Запоріжжя: +14%
  • Миколаїв: +13%
  • Харків: +8%
  • Суми: +4%

Водночас у західних і частині центральних міст кількість оголошень скоротилася. Найбільше - у Києві (-12%), а також у Львові, Рівному, Івано-Франківську та Вінниці (по -10%).

На заході конкуренція зростає, на сході - бракує кадрів

Цікаво, що тенденція з відгуками кандидатів виявилася протилежною.

Найбільше зростання активності пошукачів спостерігали в:

  • Ужгороді: +46%;
  • Львові: +41%;
  • Хмельницькому: +29%;
  • Чернівцяях: +27%;
  • Івано-Франківську: +19%.

У Києві кількість відгуків також зросла на 21%.

Натомість у частині міст сходу та півдня відгуків побільшало лише на 5-7%, а в Запоріжжі (-11%), Миколаєві (-40%) та Сумах (-4%) показники навіть знизилися.

На думку аналітиків, це свідчить про різну ситуацію на локальних ринках праці: на заході конкуренція за вакансії посилюється, тоді як у прифронтових регіонах роботодавці дедалі гостріше відчувають нестачу працівників.

Молодь дедалі частіше обирає будівництво

Позитивний сигнал для галузі дає і вступна кампанія 2026 року.

За даними МОН, на спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія" абітурієнти подали майже 24 тисячі заяв - це на 33,4% більше, ніж торік. Спеціальність входить до переліку напрямів із особливою державною підтримкою через її важливість для післявоєнної відбудови України.

Водночас опитування OLX Робота показало, що 15% користувачів сьогодні розглядали б для вступу саме напрям будівництва та архітектури.

За окремими професіями також зростає інтерес кандидатів: найбільше - до вакансій фасадника (+97% відгуків), монтажника (+38%) та різноробочого (+13%).

Читайте також про те, що зарплати у виробничому сегменті за рік підвищились. Найбільше заробіток зріс у Львівській, Хмельницькій та Закарпатській областях. Деякі робітничі вакансії передбачають до 50 тисяч гривень за місяць.

Раніше ми писали про те, що в агросекторі зросла кількість вакансій із високою зарплатою. Найбільший заробіток пропонують професіям, де потрібні практичні навички та досвід. Деяким сезонним працівникам також іноді пропонують значно більше, ніж торік.

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