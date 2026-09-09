Более 70 тысяч гривен: кому в строительстве платят больше и где не хватает работников

В строительной отрасли Украины сохраняется стабильный спрос на специалистов, а зарплаты за год выросли на 22%. На отдельных вакансиях медианный доход уже превышает 70 тысяч гривен, в то время как работодатели все острее испытывают кадровый дефицит.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа, охватывающее данные платформы за июль 2026 года.
По данным OLX Работа, медианная зарплата в категории "Строительство/облицовочные работы" в июле 2026 года составила 38 125 гривен. Это на 22% больше, чем в прошлом.
При этом количество вакансий по Украине практически не изменилось - всего +1%. А активность кандидатов выросла на 11%, а среднее количество отзывов на одну вакансию увеличилось с 5 до 6.
В компании объясняют: работодатели все активнее конкурируют за квалифицированных работников именно из-за дефицита кадров.
"Бизнесы все больше конкурируют за специалистов, что сказывается и на уровне заработных плат. В то же время кадровый дефицит в 2026 году усугубляется из-за мобилизационных процессов, миграции и нехватки квалифицированных кадров", - отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.
Самые высокие медиа зарплаты в июле 2026 года зафиксировали на таких вакансиях:
Для сравнения, общая медианская зарплата по Украине, по аналитике OLX Работа, составляет 30 500 гривен.
Наибольший рост количества вакансий за год зафиксировали в городах востока и юга Украины:
В то же время в западных и части центральных городов количество объявлений сократилось. Больше всего - в Киеве (-12%), а также во Львове, Ровно, Ивано-Франковске и Виннице (по -10%).
Интересно, что тенденция с отзывами кандидатов оказалась противоположной.
Самый больший рост активности соискателей наблюдали в:
В Киеве количество отзывов также выросло на 21%.
В то же время в части городов востока и юга отзывов увеличилось лишь на 5-7%, а в Запорожье (-11%), Николаеве (-40%) и Сумах (-4%) показатели даже снизились.
По мнению аналитиков, это свидетельствует о разной ситуации на локальных рынках труда: на мероприятии конкуренция за вакансии усиливается, в то время как в прифронтовых регионах работодатели все острее испытывают нехватку работников.
Положительный сигнал для отрасли дает и вступительная кампания в 2026 году.
По данным МОН, на специальность "Строительство и гражданская инженерия" абитуриенты подали почти 24 тысяч заявлений - это на 33,4% больше, чем в прошлом. Специальность входит в список направлений с особой государственной поддержкой из-за ее важности для послевоенного восстановления Украины.
В то же время опрос OLX Работа показал, что 15% пользователей сегодня рассматривали бы для поступления именно направление строительства и архитектуры.
По отдельным профессиям также растет интерес кандидатов: больше всего - к вакансиям фасадника (+97% отзывов), монтажника (+38%) и разнорабочего (+13%).
Читайте также о том, что зарплаты в производственном сегменте за год повысились. Больше заработок вырос во Львовской, Хмельницкой и Закарпатской областях. Некоторые рабочие вакансии предусматривают до 50 тысяч гривен в месяц.
Раньше мы писали о том, что в агросекторе выросло количество вакансий с высокой зарплатой. Самый больший заработок предлагают профессиям, где требуются практические навыки и опыт. Некоторым сезонным работникам также иногда предлагают гораздо больше, чем в прошлом году.