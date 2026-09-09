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Главная » Жизнь » Общество

Более 70 тысяч гривен: кому в строительстве платят больше и где не хватает работников

08:07 09.09.2026 Ср
3 мин
В каких городах появилось больше всего новых вакансий?
aimg Василина Копытко
Более 70 тысяч гривен: кому в строительстве платят больше и где не хватает работников Какие зарплаты предлагают в сфере строительства (фото: Freepik)
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В строительной отрасли Украины сохраняется стабильный спрос на специалистов, а зарплаты за год выросли на 22%. На отдельных вакансиях медианный доход уже превышает 70 тысяч гривен, в то время как работодатели все острее испытывают кадровый дефицит.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа, охватывающее данные платформы за июль 2026 года.

Зарплаты в строительстве выросли на 22%

По данным OLX Работа, медианная зарплата в категории "Строительство/облицовочные работы" в июле 2026 года составила 38 125 гривен. Это на 22% больше, чем в прошлом.

При этом количество вакансий по Украине практически не изменилось - всего +1%. А активность кандидатов выросла на 11%, а среднее количество отзывов на одну вакансию увеличилось с 5 до 6.

В компании объясняют: работодатели все активнее конкурируют за квалифицированных работников именно из-за дефицита кадров.

"Бизнесы все больше конкурируют за специалистов, что сказывается и на уровне заработных плат. В то же время кадровый дефицит в 2026 году усугубляется из-за мобилизационных процессов, миграции и нехватки квалифицированных кадров", - отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Читайте также: Зарплаты растут, а кандидатов не становится больше: где работодатели не могут закрыть вакансии

Кому платят более 70 тысяч гривен

Самые высокие медиа зарплаты в июле 2026 года зафиксировали на таких вакансиях:

  • фасадщик - 72 500 грн
  • штукатур - 71 250 грн
  • плиточник - 71 000 грн
  • каменщик - 66 500 грн
  • маляр - 65 000 грн
  • строитель - 55 000 грн
  • монтажник - 47 500 грн
  • электрик - 45 000 грн
  • сварщик - 42 500 грн
  • разнорабочий - 29 000 грн

Для сравнения, общая медианская зарплата по Украине, по аналитике OLX Работа, составляет 30 500 гривен.

Где работодатели наиболее активно ищут строителей

Наибольший рост количества вакансий за год зафиксировали в городах востока и юга Украины:

  • Кропивницкий: +27%
  • Днепр: +23%
  • Полтава: +16%
  • Запорожье: +14%
  • Николаев: +13%
  • Харьков: +8%
  • Суммы: +4%

В то же время в западных и части центральных городов количество объявлений сократилось. Больше всего - в Киеве (-12%), а также во Львове, Ровно, Ивано-Франковске и Виннице (по -10%).

На западе конкуренция растет, на востоке - не хватает кадров

Интересно, что тенденция с отзывами кандидатов оказалась противоположной.

Самый больший рост активности соискателей наблюдали в:

  • Ужгороде: +46%;
  • Львов: +41%;
  • Хмельницкому: +29%;
  • Черновцах: +27%;
  • Ивано-Франковск: +19%.

В Киеве количество отзывов также выросло на 21%.

В то же время в части городов востока и юга отзывов увеличилось лишь на 5-7%, а в Запорожье (-11%), Николаеве (-40%) и Сумах (-4%) показатели даже снизились.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о разной ситуации на локальных рынках труда: на мероприятии конкуренция за вакансии усиливается, в то время как в прифронтовых регионах работодатели все острее испытывают нехватку работников.

Молодежь все чаще выбирает строительство

Положительный сигнал для отрасли дает и вступительная кампания в 2026 году.

По данным МОН, на специальность "Строительство и гражданская инженерия" абитуриенты подали почти 24 тысяч заявлений - это на 33,4% больше, чем в прошлом. Специальность входит в список направлений с особой государственной поддержкой из-за ее важности для послевоенного восстановления Украины.

В то же время опрос OLX Работа показал, что 15% пользователей сегодня рассматривали бы для поступления именно направление строительства и архитектуры.

По отдельным профессиям также растет интерес кандидатов: больше всего - к вакансиям фасадника (+97% отзывов), монтажника (+38%) и разнорабочего (+13%).

Читайте также о том, что зарплаты в производственном сегменте за год повысились. Больше заработок вырос во Львовской, Хмельницкой и Закарпатской областях. Некоторые рабочие вакансии предусматривают до 50 тысяч гривен в месяц.

Раньше мы писали о том, что в агросекторе выросло количество вакансий с высокой зарплатой. Самый больший заработок предлагают профессиям, где требуются практические навыки и опыт. Некоторым сезонным работникам также иногда предлагают гораздо больше, чем в прошлом году.

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