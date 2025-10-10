Понад 70%. Сирський розповів про ефективність української ППО

Сирський зауважив, що за останній місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза.

"І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики", - пояснив він.

За словами головнокомандувача, Росія дорого платить за продовження загарбницької війни проти України.

"Маємо успіхи в реалізації програми DeepStrike. Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в Росії зменшено на 21%", - зауважив він

Крім того, Сирський розповів про створення нового роду військ - безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил.

"Вдосконалюємо систему штурмових військ. Формуємо командування Кіберсил. Водночас у Збройних Силах України тривають заходи оптимізації органів військового управління". - пояснив він.