Понад 70%. Сирський розповів про ефективність української ППО

Попри збільшення кількості російських атак у півтора раза, сили ППО України демонструють стабільну ефективність близько 74%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Сирський зауважив, що за останній місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза.
"І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики", - пояснив він.
За словами головнокомандувача, Росія дорого платить за продовження загарбницької війни проти України.
"Маємо успіхи в реалізації програми DeepStrike. Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в Росії зменшено на 21%", - зауважив він
Крім того, Сирський розповів про створення нового роду військ - безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил.
"Вдосконалюємо систему штурмових військ. Формуємо командування Кіберсил. Водночас у Збройних Силах України тривають заходи оптимізації органів військового управління". - пояснив він.
Зауважимо, що раніше сьогодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни здійснили "цинічну й прораховану атаку" з використанням понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет.
Ці удари були спрямовані проти об’єктів, які забезпечують нормальне життя українців.
Тим часом глава МЗС України Андрій Сибіга відзначив, що російський диктатор Володимир Путін знову повернувся до символістики, адже окупанти здійснили обстріл сама 10 жовтня - у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.
Зауважимо, що через ворожі обстріли у низці регіонів сьогодні запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.
