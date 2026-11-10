Понад 70 авто та 12 загиблих: у Болгарії через туман сталися масові ДТП на трасі
У Болгарії на автомагістралі "Тракія" сталися дві масові аварії через густий туман, у які потрапили понад 70 машин. Внаслідок ДТП загинули 12 людей, десятки постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOVA.
Одна ланцюгова автотроща сталася на 289-му кілометрі траси у напрямку Бургаса, а інша - на 294-му кілометрі перед розв’язкою Зимниця в напрямку Софії.
Виконувач обов’язків генерального секретаря МВС Любомир Ніколов зазначив, що причиною міг стати густий туман і раптове погіршення видимості.
За словами очевидців, видимість стрімко впала з 70-80 метрів до лише 10 метрів.
Наслідки та постраждалі
За даними міністерки охорони здоров'я Болгарії Каті Івкової, внаслідок масштабних автотрощ загинули 12 осіб: 10 загинули на місці події, а двоє померли у медичних закладах. До лікарень доправили загалом 46 пацієнтів:
- 8 пацієнтів госпіталізовано до Слівена;
- 7 пацієнтів - до двох лікарень у Бургасі;
- 12 пацієнтів наразі перебувають у лікарні в Ямболі.
Через надзвичайно складну ситуацію та значні збитки майна у муніципалітетах Стралджа, Тунджа та Ямбол оголосили частковий надзвичайний стан. Магістраль "Тракія" повністю перекрита в обох напрямках.
Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькій області сталася масштабна ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та легковика, внаслідок якої постраждали 10 людей.
Раніше на Хмельниччині сталася ще одна трагічна ДТП, у якій троє підлітків загинули після того, як їхній автомобіль вилетів у ріку.