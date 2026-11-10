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Более 70 авто и 12 погибших: в Болгарии из-за тумана произошли массовые ДТП на трассе

15:56 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Более 70 авто и 12 погибших: в Болгарии из-за тумана произошли массовые ДТП на трассе Фото: ДТП в Болгарии (МВД Болгарии)
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В Болгарии на автомагистрали "Тракия" произошли две массовые аварии из-за густого тумана, в который попали более 70 машин. В результате ДТП погибли 12 человек, десятки пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOVA.

Одна цепная авария произошла на 289-м километре трассы в направлении Бургаса, а другая - на 294-м километре перед развязкой Зимница в направлении Софии.

Исполняющий обязанности генерального секретаря МВД Любомир Николов отметил, что причиной мог стать густой туман и внезапное ухудшение видимости.

По словам очевидцев, видимость стремительно упала с 70-80 метров до 10 метров.

Более 70 авто и 12 погибших: в Болгарии из-за тумана произошли массовые ДТП на трассеБолее 70 авто и 12 погибших: в Болгарии из-за тумана произошли массовые ДТП на трассеБолее 70 авто и 12 погибших: в Болгарии из-за тумана произошли массовые ДТП на трассеБолее 70 авто и 12 погибших: в Болгарии из-за тумана произошли массовые ДТП на трассе

Последствия и пострадавшие

По данным министерства здравоохранения Болгарии Кати Ивковой, в результате масштабных аварий погибли 12 человек: 10 погибли на месте происшествия, а двое скончались в медицинских учреждениях. В больницы доставили в общей сложности 46 пациентов:

  • 8 пациентов госпитализированы в Сливен;
  • 7 пациентов - в две больницы в Бургасе;
  • 12 пациентов находятся в больнице в Ямболе.

Из-за чрезвычайно сложной ситуации и значительных убытков имущества в муниципалитетах Стралджа, Тунджа и Ямбол объявили частичное чрезвычайное положение. Магистраль "Тракия" полностью перекрыта в обоих направлениях.

Напомним, недавно в Хмельницкой области произошло масштабное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легковушки, в результате которой пострадали 10 человек.

Ранее в Хмельницкой области произошло еще одно трагическое ДТП, в котором трое подростков погибли после того, как их автомобиль вылетел в реку.

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