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Понад 67 млн ​​дітей по всьому світу не отримали щеплення: у ЮНІСЕФ назвали причину

Фото: 67 млн дітей у всьому світі не отримали щеплення від різних захворювань (unicef.org)
Автор: Максим Шушко

Близько 67 млн дітей у всьому світі частково або повністю пропустили звичайну вакцинацію від різних захворювань у період між 2019 і 2021 роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

З 67 млн дітей, вакцинація яких була серйозно порушена, 48 млн повністю пропустили звичайні щеплення через карантинні обмеження та перебої в охороні здоров’я, спричинені пандемією Covid-19. У ЮНІСЕФ занепекоєні потенційними спалахами поліомієліту та кору.

"Понад десятиліття роботи у плановій імунізації дітей було зруйновано. Повернутися на правильний шлях буде складно", - йдеться у звіті ЮНІСЕФ.

Число вакцинованих дітей знизилося в 112 країнах, а відсоток щеплених у всьому світі впав до 81 відсотка, чого не було з 2008 року. Особливо сильно постраждали Африка та Південна Азія.

Раніше ми повідомляли, Джо Байден скасував надзвичайний стан у США, введений понад три роки тому у зв'язку із поширенням COVID-19.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Китай має ключ до розуміння походження COVID-19.

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дітиЮНИСЕФВакцинація