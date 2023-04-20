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Более 67 млн ​​детей по всему миру не получили прививки: в ЮНИСЕФ назвали причину

Фото: 67 млн детей во всем мире не получили прививки от различных заболеваний (unicef.org)
Автор: Максим Шушко

Около 67 млн детей по всему миру частично или полностью пропустили обычную вакцинацию от различных заболеваний в период между 2019 и 2021 годами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Из 67 млн детей, вакцинация которых была серьезно нарушена, 48 млн полностью пропустили обычные прививки из-за карантинных ограничений и перебоев в здравоохранении, вызванных пандемией Covid-19. В ЮНИСЕФ обеспокоены потенциальными вспышками полиомиелита и кори.

"Более десятилетия работы в плановой иммунизации детей были разрушены. Вернуться на правильный путь будет сложно", - говорится в отчете ЮНИСЕФ.

Число вакцинированных детей снизилось в 112 странах, а процент привитых по всему миру упал до 81 процента, чего не было с 2008 года. Особенно сильно пострадали Африка и Южная Азия.

Ранее мы сообщали, что Джо Байден отменил чрезвычайное положение в США, введенное более трех лет назад в связи с распространением COVID-19.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Китай имеет ключ к пониманию происхождения COVID-19.

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дітиЮНИСЕФВакцинация