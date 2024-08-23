Понад 605 тисяч окупантів загинули на війні проти України: оновлені втрати РФ

Росія втрачає свою армію

Кремлівський режим приховує втрати своїх окупаційних військ. Невідомі також втрати найманців та інших воєнізованих формувань.

Нагадаємо, що бійцям СБУ у Курській області вдалося взяти у полон відразу 102 російських військовослужбовців. Це наймасовіше взяття росіян в полон, яке вдалося провести за один раз. Серед полонених, зокрема, були солдати кадирівського підрозділу "Ахмат".

За даними ЗМІ, для поповнення живої сили росіяни кинули у Курську область так звану "космічну бригаду" повітряно-космічних сил РФ. Вояк записали у підрозділ мотострілків.

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