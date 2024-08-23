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Понад 605 тисяч окупантів загинули на війні проти України: оновлені втрати РФ

Фото: РФ втратила на війні вже понад 605 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія втратила на війні проти України вже понад 605 тисяч солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 1190 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 23 серпня 2024 року склали:

  • особового складу - близько 605330 (+1190) осіб;
  • танків - 8533 (+4) од;
  • бойових броньованих машин - 16599 (+32) од;
  • артилерійських систем - 17307 (+45) од;
  • РСЗВ - 1167 (+1) од;
  • засоби ППО - 932 (+1) од;
  • літаків - 367 (+0) од;
  • гелікоптерів - 328 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14025 (+27);
  • крилаті ракети - 2442 (+0);
  • кораблі /катери - 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23329 (+49) од;
  • спеціальна техніка - 2910 (+6).

 

Росія втрачає свою армію

Кремлівський режим приховує втрати своїх окупаційних військ. Невідомі також втрати найманців та інших воєнізованих формувань.

Нагадаємо, що бійцям СБУ у Курській області вдалося взяти у полон відразу 102 російських військовослужбовців. Це наймасовіше взяття росіян в полон, яке вдалося провести за один раз. Серед полонених, зокрема, були солдати кадирівського підрозділу "Ахмат".

За даними ЗМІ, для поповнення живої сили росіяни кинули у Курську область так звану "космічну бригаду" повітряно-космічних сил РФ. Вояк записали у підрозділ мотострілків.

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