Более 605 тысяч окупантов погибли на войне против Украины: обновленные потери РФ

Россия теряет свою армию

Кремлевский режим скрывает потери своих оккупационных войск. Неизвестны также потери наемников и других военизированных формирований.

Напомним, что бойцам СБУ в Курской области удалось взять в плен сразу 102 российских военнослужащих. Это самое массовое взятие россиян в плен, которое удалось провести за один раз. Среди пленных были солдаты кадыровского подразделения "Ахмат".

По данным СМИ, для пополнения живой силы россияне бросили в Курскую область так называемую "космическую бригаду" воздушно-космических сил РФ. Вояк записали в подразделение мотострелков.

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