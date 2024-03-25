Росіяни намагаються наступати одразу на кількох напрямках: карти ISW

За даними Інституту вивчення війни, російські окупанти дещо просунулися на кількох напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

Повідомляється, що 24 березня тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна.

Позиційні бої точилися:

на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки;

на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Операція №2 - Донецька область

Опубліковані ISW 24 березня геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Богданівки (на північний захід від Бахмута) і на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаки окупантів

на північний схід від Бахмута поблизу Роздолівки, Веселого та Спірного;

на північний захід від Бахмута біля Богданівки;

на захід від Бахмута біля Іванівського;

на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

Геолокаційні кадри показують, що російські сили нещодавно наступали на захід від Тоненького (на захід від Авдіївки), українські війська утримують позиції на західній околиці Орлівки (на захід від Авдіївки), незважаючи на нещодавні російські заяви про просування росіян на захід від Орлівки.

Геолокаційні кадри Інституту показують, що окупанти нещодавно трохи просунулися на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

На ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

"Південна вісь"

На заході Запорізької області 24 березня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та Вербового.

Російські мілблогери стверджували, що російські сили просунулися до двох кілометрів на північний захід від Вербового протягом останніх кількох днів, але ISW не знайшов візуального підтвердження цієї заяви.

Українські офіційні особи заявили, що 24 березня російська піхота безуспішно атакувала поблизу Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області.