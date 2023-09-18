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Понад 600 окупантів, майже 30 дронів та 7 ракет. Генштаб оновив втрати РФ

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 08:17
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Понад 600 окупантів, майже 30 дронів та 7 ракет. Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 18 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 18 вересня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 272 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 артсистем та 27 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 272940 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4623 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин - 8834 (+6) од.,
  • артилерійських систем - 6027 (+24) од.,
  • РСЗВ - 776 од.,
  • засоби ППО - 525 (+2) од.,
  • літаків - 315 од.,
  • вертольотів - 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4769 (+27) од.,
  • крилаті ракети - 1462 (+7) од.,
  • кораблі/катери - 20 од.,
  • підводні човни - 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8571 (+34) од.,
  • спеціальна техніка – 901 (+5).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові продовжують ведення оборони на сході та півдні України і наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. Зокрема, як відзначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ 17 вересня звільнили від російських окупантів Кліщіївку. Також ЗСУ просунулися на ділянці Авдіївка – Донецьк та на схід від Красногорівки.

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