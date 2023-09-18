Понад 600 окупантів, майже 30 дронів та 7 ракет. Генштаб оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 18 вересня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 272 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 артсистем та 27 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 272940 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4623 (+3) од.,

бойових броньованих машин - 8834 (+6) од.,

артилерійських систем - 6027 (+24) од.,

РСЗВ - 776 од.,

засоби ППО - 525 (+2) од.,

літаків - 315 од.,

вертольотів - 316 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4769 (+27) од.,

крилаті ракети - 1462 (+7) од.,

кораблі/катери - 20 од.,

підводні човни - 1 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8571 (+34) од.,

спеціальна техніка – 901 (+5). Ситуація на фронті За даними Генштабу, українські військові продовжують ведення оборони на сході та півдні України і наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. Зокрема, як відзначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ 17 вересня звільнили від російських окупантів Кліщіївку. Також ЗСУ просунулися на ділянці Авдіївка – Донецьк та на схід від Красногорівки.