Понад 600 окупантів, майже 30 дронів та 7 ракет. Генштаб оновив втрати РФ
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 18 вересня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 272 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 артсистем та 27 дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 272940 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4623 (+3) од.,
- бойових броньованих машин - 8834 (+6) од.,
- артилерійських систем - 6027 (+24) од.,
- РСЗВ - 776 од.,
- засоби ППО - 525 (+2) од.,
- літаків - 315 од.,
- вертольотів - 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4769 (+27) од.,
- крилаті ракети - 1462 (+7) од.,
- кораблі/катери - 20 од.,
- підводні човни - 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8571 (+34) од.,
- спеціальна техніка – 901 (+5).
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, українські військові продовжують ведення оборони на сході та півдні України і наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. Зокрема, як відзначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ 17 вересня звільнили від російських окупантів Кліщіївку. Також ЗСУ просунулися на ділянці Авдіївка – Донецьк та на схід від Красногорівки.
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