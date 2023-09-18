ЗСУ просунулися на кількох напрямках в Донецької області: карти боїв ISW

Українські війська 17 вересня звільнили від російських окупантів Кліщіївку. Також ЗСУ просунулися на ділянці Авдіївка – Донецьк та на схід від Красногорівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

У Генштабі України повідомили, що російські війська проводять диверсійні дії поблизу державного кордону, щоб не допустити перекидання українських сил на інші напрямки.

В Генштабі додали, що війська РФ збільшують щільність мінно-вибухового загородження вздовж кордону в Білгородській області. Російський "воєнкор" стверджував, що періодичні бойові дії відбуваються поблизу Стрілечі (25 км на північний схід від міста Харкова) на кордоні.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 вересня, показали, що російські сили незначно просунулися на південь від Діброви. Начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш заявив, що окупанти намагаються перегрупуватися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове після невдач біля Новоєгорівки.

Бої у Донецькій області

17 вересня українські війська звільнили Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута) і наступали в інших місцях на цьому напрямку.

Російські "воєнкори" заперечували, що українські сили звільнили Кліщіївку, і стверджували, що ЗСУ нібито контролюють лише південну та центральну частини населеного пункту.

На кадрах, опублікованих 17 вересня, видно, як українські війська обстрілюють російські сили на околицях Кліщіївки та змушують їх відступити. Додаткові геолокаційні знімки, опубліковані 16 вересня, показують, що українські сили досягли успіхів на схід від Оріхово-Василівки.

17 вересня російські війська здійснили контратаку в районі Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Євлаш заявив, що російські сили наразі мають 52 тисячі особового складу, розгорнутих на Бахмутському напрямку.

Генштабі ЗСУ повідомив, що українські сили відбили п'ять російських штурмів у районі Кліщіївки та Білої Гори, а також контратаки росіян у районі Андріївки та Курдюмівки.

17 вересня українські сили здійснили обмежені наземні удари на ділянці Авдіївка – Донецьк і просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показують, що українці просунулися на схід від Красногорівки.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Сіверного та Мар’їнки. Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що російські сили щодня проводять від 10 до 15 штурмів біля Мар’їнки мотострілковими підрозділами, а також зведеними підрозділами "Шторм" і "Шторм-З".

"Південна вісь"

Російські джерела, у тому числі Міноборони РФ стверджували, що українські війська продовжували обстріли вздовж лінії Новодонецьке-Новомайорське, поблизу Старомайорського та поблизу Приютного. Декілька російських джерел повідомили, що бойові дії в цьому секторі переважно мають позиційний характер.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новодарівки та Рівнопілля.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ наступали в напрямку Урожайного. Один російський військовий блогер зазначив, що підрозділи батальйону "Восток" і формування "Каскад" з "ДНР" обороняються від українських атак у цьому напрямку.

Українські військові джерела повідомили, що ЗСУ продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку та досягли успіху на невстановлених ділянках.

Російські "воєнкори" стверджували, що важкі бої тривали вздовж лінії Роботине-Вербове, зокрема в напрямку Новопрокопівки.

Міноборони РФ заявило, що російська ППО нібито збила чотири українські безпілотники над північно-західним і східним узбережжями Криму рано вранці 17 вересня.