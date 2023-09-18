Более 600 оккупантов, почти 30 дронов и 7 ракет. Генштаб обновил потери РФ
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 18 сентября, составили 620 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 272 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 24 артсистем и 27 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 272940 (+620) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4623 (+3) ед.
- боевых бронированных машин - 8834 (+6) ед.
- артиллерийских систем - 6027 (+24) ед.
- РСЗО - 776 ед.
- средства ПВО - 525 (+2) ед.
- самолетов – 315 ед.,
- вертолетов - 316 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4769 (+27) ед.,
- крылатые ракеты - 1462 (+7) ед.
- корабли/катера - 20 ед.,
- подводные лодки - 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8571 (+34) ед.
- специальная техника – 901 (+5).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские военные продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ 17 сентября освободили от российских оккупантов Клищеевку. Также ВСУ продвинулись на участке Авдеевка - Донецк и восточнее Красногоровки.
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