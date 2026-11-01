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Понад 60 тисяч абонентів залишаються без світла на Дніпропетровщині після ударів РФ

22:05 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: атаки РФ залишили частину мешканців Дніпропетровщини без світла (Getty Images)

Енергетики повернули світло більшості споживачів Дніпропетровщини після нічної атаки ворога, проте у Дніпрі запровадили екстрені відключення через перевантаження мережі.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

Електрика знову з'явилася у будинках мешканців Дніпровського, Кам’янського та Павлоградського районів.

Без світла наразі залишаються понад 60 тисяч абонентів, найбільше - у Павлоградському районі.

На місцях працюють понад 20 аварійних бригад.

У Дніпрі також повністю відновили водопостачання, проте через серйозне перевантаження енергосистеми довелося ввести екстрені відключення світла.

Влада просить громадян ощадно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережі.

Також висловлено подяку енергетикам і рятувальникам, які попри негоду та загрозу нових ударів працюють над відновленням інфраструктури.

Нагадаємо, що нічні атаки російських військ знову спричинили масові знеструмлення на Дніпропетровщині.

Через критичну ситуацію в регіоні на Дніпропетровщині "пункти незламності" перейшли на цілодобову роботу через удари РФ, де мешканці можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині понад 100 тисяч споживачів без світла через наслідки атаки РФ енергетики та аварійні бригади розпочали екстрені відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах інфраструктури.

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ДніпроДніпропетровська областьЕнергетикиАтака дронівВійна в УкраїніГрафіки відключення світла