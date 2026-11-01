Понад 60 тисяч абонентів залишаються без світла на Дніпропетровщині після ударів РФ

Нагадаємо, що нічні атаки російських військ знову спричинили масові знеструмлення на Дніпропетровщині.

Через критичну ситуацію в регіоні на Дніпропетровщині "пункти незламності" перейшли на цілодобову роботу через удари РФ, де мешканці можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині понад 100 тисяч споживачів без світла через наслідки атаки РФ енергетики та аварійні бригади розпочали екстрені відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах інфраструктури.