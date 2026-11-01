На Дніпровщині понад 100 споживачів без світла через наслідки атаки РФ
Нічні атаки РФ знову спричинили відключення електрики на Дніпропетровщині. Майже 100 тисяч споживачів залишилися без світла, а ремонти тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.
За словами Ганжі, енергетики повернули електропостачання майже всім споживачам у Дніпровському, Кам'янському та Павлоградському районах, які були знеструмлені через попередні атаки.
У Дніпрі повністю відновили водопостачання.
Однак ніч була важкою: російські війська продовжували бити по енергетичній інфраструктурі області. Нові атаки спричинили повторні відключення електрики.
Наразі без світла залишаються майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах.
Відновлювальні роботи тривають. До них залучили понад 70 аварійних бригад, які працюють над ліквідацією наслідків атак.
Енергетики намагаються якнайшвидше відновити електропостачання для всіх знеструмлених споживачів.
Нагадаємо, вночі 31 жовтня російські війська вдарили по енергетичних обʼєктах у Дніпропетровській області, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.
Крім того, росіяни атакували вуглевидобувні підприємства компанії "ДТЕК Енерго" у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали технологічні споруди, а троє працівників підприємства дістали поранення різного ступеня тяжкості.