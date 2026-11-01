На Дніпровщині понад 100 споживачів без світла через наслідки атаки РФ

Нічні атаки РФ знову спричинили відключення електрики на Дніпропетровщині. Майже 100 тисяч споживачів залишилися без світла, а ремонти тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

За словами Ганжі, енергетики повернули електропостачання майже всім споживачам у Дніпровському, Кам'янському та Павлоградському районах, які були знеструмлені через попередні атаки.

У Дніпрі повністю відновили водопостачання.

Однак ніч була важкою: російські війська продовжували бити по енергетичній інфраструктурі області. Нові атаки спричинили повторні відключення електрики.

Наразі без світла залишаються майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах.

Відновлювальні роботи тривають. До них залучили понад 70 аварійних бригад, які працюють над ліквідацією наслідків атак.

Енергетики намагаються якнайшвидше відновити електропостачання для всіх знеструмлених споживачів.