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Более 60 тысяч абонентов остаются без света на Днепропетровщине после ударов РФ

22:05 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: атаки РФ оставили часть жителей Днепропетровщины без света (Getty Images)

Энергетики вернули свет большинству потребителей Днепропетровщины после ночной атаки врага, однако в Днепре ввели экстренные отключения из-за перегрузки сети.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Электричество снова появилось в домах жителей Днепровского, Каменского и Павлоградского районов.

Без света остаются более 60 тысяч абонентов, больше всего - в Павлоградском районе.

На местах работает более 20 аварийных бригад.

В Днепре также полностью восстановили водоснабжение, однако из-за серьезной перегрузки энергосистемы пришлось ввести экстренные отключения света.

Власти просят граждан экономно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

Также высказана благодарность энергетикам и спасателям, которые, несмотря на непогоду и угрозу новых ударов, работают над восстановлением инфраструктуры.

Напомним, что ночные атаки российских войск снова повлекли за собой массовые обесточения на Днепропетровщине.

Из-за критической ситуации в регионе на Днепропетровщине "пункты несокрушимости" перешли на круглосуточную работу из-за ударов РФ, где жители могут согреться, зарядить гаджеты и получить необходимую помощь.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине более 100 тысяч потребителей без света из-за последствий атаки РФ энергетики и аварийные бригады начали экстренные восстановительные работы на поврежденных объектах инфраструктуры.

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