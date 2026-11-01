Более 60 тысяч абонентов остаются без света на Днепропетровщине после ударов РФ
Энергетики вернули свет большинству потребителей Днепропетровщины после ночной атаки врага, однако в Днепре ввели экстренные отключения из-за перегрузки сети.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Электричество снова появилось в домах жителей Днепровского, Каменского и Павлоградского районов.
Без света остаются более 60 тысяч абонентов, больше всего - в Павлоградском районе.
На местах работает более 20 аварийных бригад.
В Днепре также полностью восстановили водоснабжение, однако из-за серьезной перегрузки энергосистемы пришлось ввести экстренные отключения света.
Власти просят граждан экономно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сети.
Также высказана благодарность энергетикам и спасателям, которые, несмотря на непогоду и угрозу новых ударов, работают над восстановлением инфраструктуры.
Напомним, что ночные атаки российских войск снова повлекли за собой массовые обесточения на Днепропетровщине.
Из-за критической ситуации в регионе на Днепропетровщине "пункты несокрушимости" перешли на круглосуточную работу из-за ударов РФ, где жители могут согреться, зарядить гаджеты и получить необходимую помощь.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине более 100 тысяч потребителей без света из-за последствий атаки РФ энергетики и аварийные бригады начали экстренные восстановительные работы на поврежденных объектах инфраструктуры.