Более 60 тысяч абонентов остаются без света на Днепропетровщине после ударов РФ

Энергетики вернули свет большинству потребителей Днепропетровщины после ночной атаки врага, однако в Днепре ввели экстренные отключения из-за перегрузки сети.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram -канал.

Электричество снова появилось в домах жителей Днепровского, Каменского и Павлоградского районов.

Без света остаются более 60 тысяч абонентов, больше всего - в Павлоградском районе.

На местах работает более 20 аварийных бригад.

В Днепре также полностью восстановили водоснабжение, однако из-за серьезной перегрузки энергосистемы пришлось ввести экстренные отключения света.

Власти просят граждан экономно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

Также высказана благодарность энергетикам и спасателям, которые, несмотря на непогоду и угрозу новых ударов, работают над восстановлением инфраструктуры.