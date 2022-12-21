UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Понад 60 світових локацій вимкнуть сьогодні світло на знак солідарності з Україною, - UNITED24

Фото: 62 локації у 19 країнах світу вимкнуть світло на годину 21 грудня (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Всесвітньо відомі локації у 19 країнах світу 21 грудня вимкнуть на годину світло на знак солідарності з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UNITED24.

Як зазначається на сайті фандрейзингової платформи, серед таких популярних світових пам'яток - Римський Колізей та Сіднейська опера, будівля Європарламенту в Брюселі та парламенту Шотландії в Единбургу, мерія Парижа та Порто, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллерського центру та Лондона на Трафальгарській площі, а також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі, знаменита телевежа Торонто.

"Загалом понад 60 всесвітньо відомих локацій сьогодні вимкнуть о 20:00 світло на знак солідарності з народом України та закличуть своїх відвідувачів долучитися до збору на генератори для українських лікарень", - йдеться у повідомленні.

Мета компанії #LightUpUkraine - зібрати через UNITED24 кошти у сумі 10 млн доларів на придбання генераторів для українських лікарень.

Незщодавно РБК-Україна повідомляло, що Україна менш ніж за два дні зібрала понад 120 млн гривень, яких вистачить на закупівлю 12 морських ударних дронів.

Нагадаємо, протягом першого дня зборів українці зібрали кошти на перший морський ударний дрон в рамках ініціативи United24. Він отримає символічну назву - "Херсон".

Раніше повідомлялося, що Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
UNITED24