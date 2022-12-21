Более 60 мировых локаций выключат сегодня свет в знак солидарности с Украиной, - UNITED24

Как отмечается на сайте фандрейзинговой платформы, среди таких популярных мировых достопримечательностей - Римский Колизей и Сиднейская опера, здание Европарламента в Брюсселе и парламента Шотландии в Эдинбурге, мэрия Парижа и Порто, главные рождественские елки Нью-Йорка у Рокфеллер-центра и Лондона на Трафальгарской площади, а также в Праге, Риге, Софии, Вроцлаве, Турке, Вильнюсе, знаменитая телебашня Торонто.

"В общей сложности более 60 всемирно известных локаций сегодня выключат в 20:00 свет в знак солидарности с народом Украины и призовут своих посетителей присоединиться к сбору на генераторы для украинских больниц", - говорится в сообщении.

Цель компании #LightUpUkraine - собрать через UNITED24 средства в сумме 10 млн долларов на приобретение генераторов для украинских больниц.