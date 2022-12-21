Понад 60 світових локацій вимкнуть сьогодні світло на знак солідарності з Україною, - UNITED24
Всесвітньо відомі локації у 19 країнах світу 21 грудня вимкнуть на годину світло на знак солідарності з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UNITED24.
Як зазначається на сайті фандрейзингової платформи, серед таких популярних світових пам'яток - Римський Колізей та Сіднейська опера, будівля Європарламенту в Брюселі та парламенту Шотландії в Единбургу, мерія Парижа та Порто, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллерського центру та Лондона на Трафальгарській площі, а також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі, знаменита телевежа Торонто.
"Загалом понад 60 всесвітньо відомих локацій сьогодні вимкнуть о 20:00 світло на знак солідарності з народом України та закличуть своїх відвідувачів долучитися до збору на генератори для українських лікарень", - йдеться у повідомленні.
Мета компанії #LightUpUkraine - зібрати через UNITED24 кошти у сумі 10 млн доларів на придбання генераторів для українських лікарень.
Незщодавно РБК-Україна повідомляло, що Україна менш ніж за два дні зібрала понад 120 млн гривень, яких вистачить на закупівлю 12 морських ударних дронів.
Нагадаємо, протягом першого дня зборів українці зібрали кошти на перший морський ударний дрон в рамках ініціативи United24. Він отримає символічну назву - "Херсон".
Раніше повідомлялося, що Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.
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