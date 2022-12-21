Понад 60 світових локацій вимкнуть сьогодні світло на знак солідарності з Україною, - UNITED24

Всесвітньо відомі локації у 19 країнах світу 21 грудня вимкнуть на годину світло на знак солідарності з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UNITED24 .

Як зазначається на сайті фандрейзингової платформи, серед таких популярних світових пам'яток - Римський Колізей та Сіднейська опера, будівля Європарламенту в Брюселі та парламенту Шотландії в Единбургу, мерія Парижа та Порто, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллерського центру та Лондона на Трафальгарській площі, а також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі, знаменита телевежа Торонто.

"Загалом понад 60 всесвітньо відомих локацій сьогодні вимкнуть о 20:00 світло на знак солідарності з народом України та закличуть своїх відвідувачів долучитися до збору на генератори для українських лікарень", - йдеться у повідомленні.

Мета компанії #LightUpUkraine - зібрати через UNITED24 кошти у сумі 10 млн доларів на придбання генераторів для українських лікарень.