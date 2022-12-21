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Более 60 мировых локаций выключат сегодня свет в знак солидарности с Украиной, - UNITED24

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Украина, Среда 21 декабря 2022 18:54
Более 60 мировых локаций выключат сегодня свет в знак солидарности с Украиной, - UNITED24 Фото: 62 локации в 19 странах мира выключат свет на час 21 декабря (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Всемирно известные локации в 19 странах мира 21 декабря выключат на час свет в знак солидарности с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UNITED24.

Как отмечается на сайте фандрейзинговой платформы, среди таких популярных мировых достопримечательностей - Римский Колизей и Сиднейская опера, здание Европарламента в Брюсселе и парламента Шотландии в Эдинбурге, мэрия Парижа и Порто, главные рождественские елки Нью-Йорка у Рокфеллер-центра и Лондона на Трафальгарской площади, а также в Праге, Риге, Софии, Вроцлаве, Турке, Вильнюсе, знаменитая телебашня Торонто.

"В общей сложности более 60 всемирно известных локаций сегодня выключат в 20:00 свет в знак солидарности с народом Украины и призовут своих посетителей присоединиться к сбору на генераторы для украинских больниц", - говорится в сообщении.

Цель компании #LightUpUkraine - собрать через UNITED24 средства в сумме 10 млн долларов на приобретение генераторов для украинских больниц.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Украина менее чем за два дня собрала более 120 млн гривен, которых хватит на закупку 12 морских ударных дронов.

Напомним, в течение первого дня сборов украинцы собрали средства на первый морской ударный дрон в рамках инициативы United24. Он получит символическое название - "Херсон".

Ранее сообщалось, что Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников. Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию.

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