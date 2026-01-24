Понад 60 боєзіткнень з початку доби: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Станом на 16:00 суботи, 24 січня, на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. Найгарячішими напрямками стали Покровський та Гуляйпільський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу в Telegram.
Від російської артилерії сьогодні страждали громади Клюси, Грем'яч, Хрінівка, Карповичі Чернігівської області; Кучерівка, Рижівка, Рогізне, Іскрисківщина, Гаврилова Слобода, Зарічне, Будки, Соснівка Сумської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках РФ завдала одного авіаудару, скинувши три керовані бомби та здійснила 51 обстріл, з яких два - з РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано чотири ворожих штурми у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка. Досі триває одне боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку росіяни атакували у бік Піщаного.
На Лиманському напрямку РФ здійснила шість атак у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки. Досі тривають два боєзіткнення.
На Слов’янському напрямку українські оборонці відбивали атаку противника у районі Званівки, бій триває дотепер.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.
На Костянтинівському напрямку відбито вісім штурмів окупантів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.
На Покровському напрямку росіяни здійснили 27 штурмів у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка. Бої досі тривають у деяких локаціях.
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.
На Гуляйпільському напрямку ворог 12 разів атакував у районах Гуляйполя, Мирного та у напрямку Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного. РФ завдала авіаударів по населених пунктах Зірниця, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса.
На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили атаку окупантів у районі Плавнів.
На Придніпровському напрямку росіяни один раз атакували у районі Антонівського мосту.
Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 233 020 військових. Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 930 осіб.