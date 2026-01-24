Более 60 боестолкновений с начала суток: Генштаб назвал самые горячие направления

По состоянию на 16:00 субботы, 24 января, на фронте произошло 61 боевое столкновение. Самыми горячими направлениями стали Покровское и Гуляйпольское.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Telegram.
От российской артиллерии сегодня страдали громады Клюсы, Гремяч, Хреновка, Карповичи Черниговской области; Кучеровка, Рыжовка, Рогозное, Искрисковщина, Гаврилова Слобода, Заречное, Будки, Сосновка Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях РФ нанесла один авиаудар, сбросив три управляемые бомбы и осуществила 51 обстрел, из которых два - из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Купянском направлении россияне атаковали в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении РФ осуществила шесть атак в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.
На Славянском направлении украинские защитники отражали атаку противника в районе Звановки, бой продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.
На Константиновском направлении отражено восемь штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.
На Покровском направлении россияне совершили 27 штурмов в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка. Бои до сих пор продолжаются в некоторых локациях.
На Александровском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.
На Гуляйпольском направлении враг 12 раз атаковал в районах Гуляйполя, Мирного и в направлении Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Зализничного. РФ нанесла авиаудары по населенным пунктам Зарница, Любицкое, Воздвижевка, Зализничное, Верхняя Терса.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Плавней.
На Приднепровском направлении россияне один раз атаковали в районе Антоновского моста.
Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 233 020 военных. В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 930 человек.