Понад 60 боєзіткнень з початку доби: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Станом на 16:00 суботи, 24 січня, на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. Найгарячішими напрямками стали Покровський та Гуляйпільський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу в Telegram .

Від російської артилерії сьогодні страждали громади Клюси, Грем'яч, Хрінівка, Карповичі Чернігівської області; Кучерівка, Рижівка, Рогізне, Іскрисківщина, Гаврилова Слобода, Зарічне, Будки, Соснівка Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках РФ завдала одного авіаудару, скинувши три керовані бомби та здійснила 51 обстріл, з яких два - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано чотири ворожих штурми у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка. Досі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку РФ здійснила шість атак у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки. Досі тривають два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку українські оборонці відбивали атаку противника у районі Званівки, бій триває дотепер.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку відбито вісім штурмів окупантів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 27 штурмів у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка. Бої досі тривають у деяких локаціях.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку ворог 12 разів атакував у районах Гуляйполя, Мирного та у напрямку Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного. РФ завдала авіаударів по населених пунктах Зірниця, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили атаку окупантів у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку росіяни один раз атакували у районі Антонівського мосту.