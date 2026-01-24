ua en ru
Сб, 24 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более 60 боестолкновений с начала суток: Генштаб назвал самые горячие направления

Украина, Суббота 24 января 2026 17:45
UA EN RU
Более 60 боестолкновений с начала суток: Генштаб назвал самые горячие направления Фото: ВСУ с начала суток отбили 61 вражескую атаку по всей линии фронта (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

По состоянию на 16:00 субботы, 24 января, на фронте произошло 61 боевое столкновение. Самыми горячими направлениями стали Покровское и Гуляйпольское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Telegram.

От российской артиллерии сегодня страдали громады Клюсы, Гремяч, Хреновка, Карповичи Черниговской области; Кучеровка, Рыжовка, Рогозное, Искрисковщина, Гаврилова Слобода, Заречное, Будки, Сосновка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях РФ нанесла один авиаудар, сбросив три управляемые бомбы и осуществила 51 обстрел, из которых два - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении россияне атаковали в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении РФ осуществила шесть атак в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Славянском направлении украинские защитники отражали атаку противника в районе Звановки, бой продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении отражено восемь штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении россияне совершили 27 штурмов в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка. Бои до сих пор продолжаются в некоторых локациях.

На Александровском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.

На Гуляйпольском направлении враг 12 раз атаковал в районах Гуляйполя, Мирного и в направлении Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Зализничного. РФ нанесла авиаудары по населенным пунктам Зарница, Любицкое, Воздвижевка, Зализничное, Верхняя Терса.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Плавней.

На Приднепровском направлении россияне один раз атаковали в районе Антоновского моста.

Потери России в войне

Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 233 020 военных. В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 930 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов