Более 60 боестолкновений с начала суток: Генштаб назвал самые горячие направления

По состоянию на 16:00 субботы, 24 января, на фронте произошло 61 боевое столкновение. Самыми горячими направлениями стали Покровское и Гуляйпольское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Telegram .

От российской артиллерии сегодня страдали громады Клюсы, Гремяч, Хреновка, Карповичи Черниговской области; Кучеровка, Рыжовка, Рогозное, Искрисковщина, Гаврилова Слобода, Заречное, Будки, Сосновка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях РФ нанесла один авиаудар, сбросив три управляемые бомбы и осуществила 51 обстрел, из которых два - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении россияне атаковали в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении РФ осуществила шесть атак в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Славянском направлении украинские защитники отражали атаку противника в районе Звановки, бой продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм в районе населенного пункта Орехово-Васильевка.

На Константиновском направлении отражено восемь штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении россияне совершили 27 штурмов в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка. Бои до сих пор продолжаются в некоторых локациях.

На Александровском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.

На Гуляйпольском направлении враг 12 раз атаковал в районах Гуляйполя, Мирного и в направлении Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Зализничного. РФ нанесла авиаудары по населенным пунктам Зарница, Любицкое, Воздвижевка, Зализничное, Верхняя Терса.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Плавней.

На Приднепровском направлении россияне один раз атаковали в районе Антоновского моста.