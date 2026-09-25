Понад 6 млрд євро для України: в ЄС узгодили умови виділення коштів

"900 млн євро буде спрямовано на місію ЄС з надання військової допомоги Україні. 1 млрд євро піде на фінансування нових спільних закупівель техніки", - зазначила вона.

Каллас заявила, що ще 4,7 млрд євро призначено для відшкодування витрат державам-членам. Вона додала, що деякі з цих країн вже заявили, що спрямують свою частку Україні.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що держбюджет потребуватиме на наступний рік зовнішнього фінансування у розмірі 52,6 млрд доларів.

За його словами, станом на зараз з них підтверджені лише 20 млрд доларів, а ще 32,6 млрд доларів мають невизначений статус.

Крім того, Марченко повідомив, що Україна розраховує отримати від західних партнерів до кінця року 29,5 млрд доларів згідно з низкою програм підтримки. Це дозволить уникнути бюджетної кризи та позбавить Кабмін потреби скорочувати низку видатків.