Более 6 млрд евро для Украины: в ЕС согласовали условия выделения средств

"900 млн евро будет направлено на миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине. 1 млрд евро пойдет на финансирование новых совместных закупок техники", - отметила она.

Каллас заявила, что еще 4,7 млрд евро предназначено для возмещения расходов государствам-членам. Она добавила, что некоторые из этих стран уже заявили, что направят свою долю Украине.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что госбюджет потребует на следующий год внешнего финансирования в размере 52,6 млрд долларов.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день из них подтверждены лишь 20 млрд долларов, а еще 32,6 млрд долларов имеют неопределенный статус.

Кроме того, Марченко сообщил, что Украина рассчитывает получить от западных партнеров до конца года 29,5 млрд долларов согласно ряду программ поддержки. Это позволит избежать бюджетного кризиса и лишит Кабмин потребности сокращать ряд расходов.